Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Бельгия заполнила хранилища газа в преддверии зимнего сезона

    7 Октября 2022, 22:53

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Запасы газа в Бельгии заполнены до отказа, но они покрывают только 4% общих потребностей страны в газе, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Бельгийская пресса отмечает, что с начала этой недели бельгийские газохранилища заполнены на 100%. Федеральный министр энергетики Тинне Ван дер Стрэтен сообщает, что газовые резервуары на складе Лоенхаут в провинции Антверпен теперь полностью заполнены. Это означает, что после Португалии Бельгия стала второй страной Евросоюза, которая полностью заполнила свои мощности по хранению газа в преддверии зимы.

    В июне текущего года 27 стран-членов ЕС ратифицировали соглашение, обязывающее их заполнить не менее 80% своих хранилищ газа до 1 ноября.

    Цель соглашения состоит в том, чтобы газохранилища по всему ЕС были заполнены в среднем на 85% до наступления зимы.

    Весной федеральный министр энергетики Бельгии Тинне Ван дер Стрэтен убедила свою собственную партию фламандских зеленых изменить законы и позволить правительству быстрее пополнить запасы газа.

    «Сейчас, когда газохранилище страны работает на полную мощность, на первый взгляд может показаться, что это большой шаг к обеспечению достаточных запасов газа в холодные зимние месяцы. Однако мощность хранилища составляет всего около 4% среднегодового потребления газа в Бельгии» - передает телеканал VRT.

    Бельгия импортирует газ из нескольких источников страны. Так, Норвегия является крупным поставщиком сжиженного природного газа. Голубое топливо прибывает на танкерах, которые швартуются на терминале разжижения СПГ в порту Зебрюгге в Западной Фландрии.

    Газ также импортируется из Катара. Поскольку Бельгия в первую очередь является европейской транзитной страной с точки зрения поставок газа, страна также снабжается газом, который транспортируется по трубопроводам, пересекающим Бельгию.


    Фото: vrt.be

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Энергетика Бельгия Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Выкованный более 3000 лет назад меч обнаружили в Германии
    В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
    Лесные пожары, торговые связи с ОАЭ, астанинский процесс по Сирии: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    «Эффект Бейонсе»: Певицу обвиняют в росте инфляции в Швеции
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    4 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай