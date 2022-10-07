Бельгия заполнила хранилища газа в преддверии зимнего сезона

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Запасы газа в Бельгии заполнены до отказа, но они покрывают только 4% общих потребностей страны в газе, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Бельгийская пресса отмечает, что с начала этой недели бельгийские газохранилища заполнены на 100%. Федеральный министр энергетики Тинне Ван дер Стрэтен сообщает, что газовые резервуары на складе Лоенхаут в провинции Антверпен теперь полностью заполнены. Это означает, что после Португалии Бельгия стала второй страной Евросоюза, которая полностью заполнила свои мощности по хранению газа в преддверии зимы.

В июне текущего года 27 стран-членов ЕС ратифицировали соглашение, обязывающее их заполнить не менее 80% своих хранилищ газа до 1 ноября.

Цель соглашения состоит в том, чтобы газохранилища по всему ЕС были заполнены в среднем на 85% до наступления зимы.

Весной федеральный министр энергетики Бельгии Тинне Ван дер Стрэтен убедила свою собственную партию фламандских зеленых изменить законы и позволить правительству быстрее пополнить запасы газа.

«Сейчас, когда газохранилище страны работает на полную мощность, на первый взгляд может показаться, что это большой шаг к обеспечению достаточных запасов газа в холодные зимние месяцы. Однако мощность хранилища составляет всего около 4% среднегодового потребления газа в Бельгии» - передает телеканал VRT.

Бельгия импортирует газ из нескольких источников страны. Так, Норвегия является крупным поставщиком сжиженного природного газа. Голубое топливо прибывает на танкерах, которые швартуются на терминале разжижения СПГ в порту Зебрюгге в Западной Фландрии.

Газ также импортируется из Катара. Поскольку Бельгия в первую очередь является европейской транзитной страной с точки зрения поставок газа, страна также снабжается газом, который транспортируется по трубопроводам, пересекающим Бельгию.

Фото: vrt.be