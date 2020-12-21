Бельгия закроет границу для туристов из Великобритании

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – С полуночи 21 декабря Бельгия на сутки закроет свои границы для путешественников, прибывающих из Соединенного Королевства, объявил премьер-министр страны Александр Де Кроо. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Любой, кто прибудет на поезде или самолете, больше не сможет въехать в Бельгию», - заявил Де Кроо в эфире фламандской телевизионной программы De Zevende Dag.

Данное решение бельгийских властей является «мерой предосторожности» в связи с запретом полетов из Великобритании, введенным Нидерландами.

В Гааге приняли подобные меры с тем, чтобы предотвратить распространение более заразной мутации коронавируса, из-за которой в самой Великобритании вернулись к строгим мерам изоляции на период рождественских праздников.

В настоящее время запрет на поездки из Великобритании в Бельгию будет действовать только в течение 24 часов, поскольку научные консультации по этой мутации вируса все еще продолжаются.

«Однако его можно продлить, если это окажется необходимым», - добавил В.Кроо.

«Есть еще много вопросов о самой мутации и о том, достигла ли она уже Европейского материка. У нас пока нет окончательного ответа», - сказал премьер-министр Бельгии.

Брюссель также ведет переговоры с Францией по этому вопросу, поскольку поезда Eurostar из Великобритании прибывают на европейский материк во Францию, откуда пассажиры могут направиться в Бельгию.



