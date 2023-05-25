Бельгия вводит право голоса с 16 лет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Бельгийцам разрешили голосовать на выборах в Европарламент с 16 лет - это должно повысить уровень явки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.

Власти Бельгии снизили минимальный возраст участников голосования на выборах в Европейский парламент до 16 лет. Это четвертая страна в ЕС после Мальты, Германии и Австрии, которая приняла такое решение.

Таким образом, около 280 000 молодых бельгийцев получат возможность в следующем году сказать свое слово на европейском уровне. Но в отличие от взрослых граждан, которые автоматически попадают в список избирателей, несовершеннолетние, желающие проголосовать, должны будут зарегистрироваться заранее.



