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    Бельгия вводит право голоса с 16 лет

    25 Мая 2023, 15:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Бельгийцам разрешили голосовать на выборах в Европарламент с 16 лет - это должно повысить уровень явки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.

    Власти Бельгии снизили минимальный возраст участников голосования на выборах в Европейский парламент до 16 лет. Это четвертая страна в ЕС после Мальты, Германии и Австрии, которая приняла такое решение.

    Таким образом, около 280 000 молодых бельгийцев получат возможность в следующем году сказать свое слово на европейском уровне. Но в отличие от взрослых граждан, которые автоматически попадают в список избирателей, несовершеннолетние, желающие проголосовать, должны будут зарегистрироваться заранее.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Бельгия Мировые новости
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