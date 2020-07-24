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    Бельгия вводит «масочный режим» и двухнедельный карантин для путешественников

    24 Июля 2020, 06:35

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Бельгия вводит новые ограничения, чтобы предупредить вторую волну коронавируса. Об этом в четверг в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета национальной безопасности заявила премьер-министр страны Софи Вильмес, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В стране отложен процесс смягчения ограничений в связи с коронавирусом после резкого увеличения количества новых заражений за последние две недели. Это означает, что максимальное количество людей на мероприятиях увеличено не будет, а ярмарки и шоу не смогут возобновиться до 1 сентября.

    С субботы 25 июля ношение маски для лица, закрывающей рот и нос, теперь станет обязательным во всех общественных зданиях, на оживленных торговых улицах, рынках и в любом другом месте, где невозможно соблюсти социальную дистанцию в 1,5 метра.

    Клиентов в ресторанах, кафе и барах попросят носить маску внутри заведений, кроме как непосредственно за своим столом, а также оставить адрес электронной почты или номер телефона, чтобы медики могли отследить контактных лиц.

    Всем магазинам предписано закрываться в 22:00. Эта мера направлена ​​на то, чтобы не искушать людей пойти в ночные магазины после того, как бары и кафе закрылись, чтобы запастись продуктами питания и напитками.

    Как и прежде, число людей, с которыми можно тесно контактировать, не должно превышать 15 человек в неделю. При этом Софи Вильмес предупредила, что в случае ухудшения эпидситуации в стране «социальный пузырь» будет уменьшен.

    Мэры городов и муниципалитетов смогут сами принять дополнительные меры для более эффективной борьбы с локальными вспышками инфекции, которые могут варьироваться от требования ношения масок в конкретных местах до введения жесткого карантина.

    Все въезжающие в страну лица из стран с высоким риском заражения, к которым относятся подавляющее большинство государств из-за пределов ЕС, должны пройти 14-дневный карантин и тестирование на коронавирус. Нарушение представленных выше правил карается штрафом в размере 250 евро.


    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Бельгия
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