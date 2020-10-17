Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Бельгия вводит комендантский час и особый режим приема гостей

    17 Октября 2020, 00:53

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Власти Бельгии ужесточают карантинные меры по коронавирусу в связи с ростом опасной инфекции на территории страны, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В частности, с 19 октября вводится комендантский час, закрываются бары, ограничиваются контакты для населения.

    Об этом заявил в пятницу премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.

    «Наша страна находится в фазе повышенной готовности: фазе 4. Число инфекций растет с каждым днем, и очень быстро. Наши врачи и больницы находятся под сильным давлением. Мы ведем неравную борьбу с этим вирусом. Разница с мартом-апрелем и текущими данными по вирусу сейчас небольшая», - пояснил Де Кроо.

    Бельгийцам будет разрешено иметь только один близкий контакт вне их собственного дома.

    Домой разрешается приглашать до четырех гостей, всегда одних и тех же, меняющихся каждые две недели. Для этих гостей необходимо соблюдать правила социального дистанцирования.

    По возможности предписывается удаленная работа. Бары и рестораны по всей стране должны закрыться на четыре недели.

    Через две недели эффективность мер будет оценена. После 20:00 будет запрещена продажа алкоголя.

    Комендантский час будет действовать с полуночи до 5:00 утра.

    «Некоторые назовут эти меры несправедливыми. Вирус тоже несправедливый. Вот почему мы должны принять эти меры», - сказал бельгийский премьер.


    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Бельгия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глава делегации по странам ЦА Европейского парламента выразил соболезнования народу Казахстана
    День траура: местные жители и дипломаты приходят в посольство Казахстана в Брюсселе
    Высокая температура воздуха фиксируется в эти дни в Бельгии
    Бельгийская авиакомпания планирует создать технический центр в аэропорту Астаны
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    4 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай