Бельгия вводит комендантский час и особый режим приема гостей

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Власти Бельгии ужесточают карантинные меры по коронавирусу в связи с ростом опасной инфекции на территории страны, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, с 19 октября вводится комендантский час, закрываются бары, ограничиваются контакты для населения.

Об этом заявил в пятницу премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.

«Наша страна находится в фазе повышенной готовности: фазе 4. Число инфекций растет с каждым днем, и очень быстро. Наши врачи и больницы находятся под сильным давлением. Мы ведем неравную борьбу с этим вирусом. Разница с мартом-апрелем и текущими данными по вирусу сейчас небольшая», - пояснил Де Кроо.

Бельгийцам будет разрешено иметь только один близкий контакт вне их собственного дома.

Домой разрешается приглашать до четырех гостей, всегда одних и тех же, меняющихся каждые две недели. Для этих гостей необходимо соблюдать правила социального дистанцирования.

По возможности предписывается удаленная работа. Бары и рестораны по всей стране должны закрыться на четыре недели.

Через две недели эффективность мер будет оценена. После 20:00 будет запрещена продажа алкоголя.

Комендантский час будет действовать с полуночи до 5:00 утра.

«Некоторые назовут эти меры несправедливыми. Вирус тоже несправедливый. Вот почему мы должны принять эти меры», - сказал бельгийский премьер.



