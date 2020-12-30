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    Бельгия усилит контроль на своих границах

    30 Декабря 2020, 09:40

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Государственные органы Бельгии сообщили, что в предстоящие после Нового года выходные дни усилят на границе контроль за въезжающими в страну, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Бельгийцы, возвращающиеся из-за границы, будут подвергнуты более жесткому пограничному контролю», - объявила во вторник министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден.

    Более строгие проверки будут проводиться федеральными властями в аэропортах, на вокзалах и автомобильных дорогах, говорится в заявлении МВД Бельгии.

    «Мы должны избежать повторения ситуации, которую пережили в марте 2020 года. Когда часть резидентов Бельгии, возвращавшихся из своих отпусков, ускорила распространение коронавируса в нашей стране», - добавила министр.

    По установленным правилам, все въезжающие в Бельгию пассажиры должны иметь отрицательный тест на коронавирус.

    Федеральная полиция Бельгии предупреждает, что будет строго следить за заполнением специальной формы поиска пассажиров (PLF), которую обязаны заполнить все въезжающие в страну лица.


    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Бельгия
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