Бельгия справляется со второй волной коронавируса

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Согласно последним данным бельгийского научного центра Sciensano, все показатели заболеваемости коронавирусом в Бельгии продолжают снижаться, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В период с 11 по 17 ноября в среднем у 3939 человек был выявлен вирус COVID-19, что на 38% меньше показателей предыдущей недели.

Общее количество подтвержденных случаев в Бельгии с начала пандемии составляет 553 680 человек. За последние две недели было подтверждено 623,8 случаев заражения на 100 000 жителей, что на 63% меньше, чем за две недели до этого.

Показатели госпитализации с 14 по 20 ноября составили в среднем 344,3 пациента, что на 29% меньше предыдущего периода. Всего в больницах Бельгии находятся 5418 пациентов с коронавирусом.

Ранее правительство Бельгии сообщило, что «жесткий локдаун» будет продлен до 13 декабря текущего года. Кроме того, представители государства отметили, что говорить о значительном ослаблении карантинных мер в Бельгии в канун Нового года не следует.



