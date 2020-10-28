Бельгия сократит движение поездов из-за коронавируса

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Оператор высокоскоростных поездов Бельгии «Thalys» объявил, что со 2 ноября текущего года будет эксплуатировать только 30% своего подвижного состава из-за ограничений по коронавирусной инфекции, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Компания Thalys перевозит пассажиров как внутри страны, так и из Брюсселя во Францию, Нидерланды и Германию. В октябре перевозчик сообщил, что вынужденно сократил объем своих услуг с 60% до 40%.

В связи с пандемией с начала ноября будет осуществляться шесть рейсов в день между Брюсселем и Парижем, три рейса между Брюсселем и Амстердамом и два рейса между Брюсселем и Германией.



