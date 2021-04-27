Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Бельгия приостанавливает авиасообщение с Индией, Бразилией и ЮАР

    27 Апреля 2021, 21:51

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Бельгии состоялось очередное заседание консультативного совета по карантинным мерам при правительстве, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Бельгия решила временно запретить все пассажирские перевозки из Индии, Бразилии и ЮАР в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в данных странах мира.

    Министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден опубликует министерский указ, чтобы ввести эту меру в действие как можно скорее, говорится в заявлении правительства.

    Кроме того, власти Бельгии продолжают ограничивать пересечение границы. Разрешено только «ограниченное количество необходимых поездок»:

    – профессиональные поездки транспортного персонала и моряков,

    – поездки дипломатов, сотрудников международных организаций и лиц, приглашенных международными организациями, физическое присутствие которых необходимо для надлежащего функционирования этих организаций при выполнении ими своих обязанностей.

    В указанных случаях необходимо представить официальное свидетельство, подтверждающее, что поездка имеет важное значение.

    Федеральное правительство Бельгии внимательно следит за развитием эпидемиологической ситуации в мире. Для обеспечения скоординированного подхода предусмотрены дальнейшие консультации на уровне ЕС, и в частности с соседними странами Бельгии.

    Напомним, ранее в Бельгии уже запрещали «несущественные» поездки. Власти Бельгии с 27 января по 1 марта разрешали перемещение граждан и жителей страны через границу только в определенных случаях.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Здравоохранение Транспорт Бельгия Африка Индия Коронавирус в мире
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ажар Гиният поздравила медработников с профессиональным праздником
    Благодаря медицинскому поезду прошел комплексное обследование – житель села Бирлик Айтен Кенжехан
    Новые камеры «Аргус-пешеход» тестируют на дорогах Караганды
    Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    4 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай