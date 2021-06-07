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    Бельгия преодолела показатель в пять миллионов человек, получивших вакцину от коронавируса

    7 Июня 2021, 10:14

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Более пяти млн человек в Бельгии получили по крайней мере первую дозу вакцины против коронавируса (COVID-19), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно данным института общественного здравоохранения Бельгии Sciensano, половина из этого числа - около 27,1% взрослого населения, также получила вторую дозу.

    При этом показатели госпитализации тяжелобольных коронавирусом в Бельгии продолжают снижаться.

    Менее 1000 человек, инфицированных COVID-19, все еще проходят лечение в отделениях интенсивной терапии, что ниже, чем показатели с начала октября 2020 года.

    Точное число больных в больницах составило 979 в субботу, что на 19% меньше, чем неделей ранее.

    Число пациентов, находящихся в реанимации, также сократилось – на 25%, составив в субботу 336 человек.


    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Бельгия Коронавирус в мире
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