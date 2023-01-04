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    Бельгия предпринимает меры по предотвращению ввоза новых вариантов COVID-19 из Китая

    4 Января 2023, 15:21

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – В рамках мер по распространению COVID-19, власти Бельгии также планируют тестировать воду из туалетов в самолетах, прибывающих из Китая, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Фламандское телевидение VRT передает, что федеральный министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбрук говорит, что целью тестирования является сбор дополнительной информации о возможном распространении новых вариантов коронавируса.

    Выступая на пресс-конференции в понедельник вечером, министр Ф. Ванденбрук сказал: «То, что происходит сегодня в Китае, драматично. Многие люди там серьезно заболевают и умирают. Это должно нас беспокоить. Мы выслушали экспертов, и они единодушны. Происходящее в Китае, не сразу подвергает нас большому риску прямо сейчас, благодаря тому, что мы провели массовую вакцинацию».

    Кроме того, пассажиры двух рейсов в неделю, которые прибывают в аэропорт Завентем в Брюсселе, будут проверяться на наличие COVID-19.

    «Это позволит нам изучить геном вируса, чтобы обнаружить любые варианты. Все европейские страны должны сделать то же самое. Несколько других стран, таких как США, Австралия и Малайзия, также рассматривают эту меру», - сказал Ф. Ванденбрук.

    Лица, которые находились в Китае в течение последних семи дней и у которых проявляются симптомы коронавируса, должны будут пройти экспресс-тест на COVID и по возможности, пройти ПЦР-тест, если это возможно.

    Министр Ф. Ванденбрук объяснил, что ПЦР, проведенный у людей, прибывающих из Китая, будет проверена в лаборатории на наличие новых вариантов.

    Далее федеральный министр здравоохранения заявил, что цель состоит не в том, чтобы полностью остановить COVID-19, а в том, чтобы быть готовым иметь дело с возможными неизвестными вариантами.

    «Обязательный тест на коронавирус для всех путешественников из Китая, прибывающих в Бельгию, не имел бы особого смысла, учитывая размеры страны и несколько прямых рейсов оттуда», - добавил член кабинета министров Бельгии.


    Фото: AFP PHOTO/Julien de Rosa

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Китай Бельгия Коронавирус в мире Мировые новости
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