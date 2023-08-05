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    Бельгия остается вторым экспортером пива в Европе

    5 Августа 2023, 15:09

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - По данным Европейского статистического ведомства «Eurostat», Бельгия сохраняет позицию второго по объемам экспортера пива в Европе. На Бельгию приходится 17% экспорта пива ЕС, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В рейтинге производителей пива Бельгию опережают только Нидерланды. В 2022 году Бельгия экспортировала 1,6 млрд литров пива. Нидерланды экспортировали 2,6 млрд литров пива (27% от экспорта Евросоюза). Третьим по величине экспортером пива в ЕС в 2022 году была Германия.

    Немецкие производители продали за рубеж 1,5 млрд литров своего пива. Цифры учитывают как экспорт в другие страны-члены ЕС, так и экспорт за пределами Европейского союза.

    Бельгийские СМИ отмечают, что показатель экспорта пива Бельгией снижается третий год подряд и оказался на 5,5% ниже данных от 2021 года.

    Падение объемов продажи пива из Бельгии связано с переходом некоторых пивоваров на организацию производства своей продукции за рубежом. Так, бренд «Stella Artois» с 2021 года изготавливает свою продукцию в США.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Бельгия Мировые новости
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