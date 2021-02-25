Бельгия: ослабление карантина будут обсуждать в апреле

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - По словам фламандского министра-президента Бельгии Яна Жамбона, серьезное ослабление мер по борьбе с коронавирусом в стране станет возможным только с апреля, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Отвечая на вопросы во фламандском парламенте, Я. Джамбон отметил, что 1 марта текущего года жителям Бельгии не стоит ожидать серьезного смягчения карантина. Свое мнение представитель правительства фламандской части Бельгии основал на прогнозных моделях местных экспертов, которые были показаны во время пресс-конференции в понедельник.

«У нас есть мутация вируса, которая на 50% более заразна, чем исходный вирус» - сказал он. «Если мы действительно ослабим меры 1 марта, то мы сразу столкнемся с третьей волной пандемии» - предостерег Я. Жамбон.

Бельгийский эксперт Нил Хенс представил четыре модели развития пандемии в ближайшее время. По его расчетам, смягчение карантина в апреле будет иметь гораздо более позитивный эффект, потому что к тому времени будет вакцинировано большее количество жителей Бельгии.

Если меры ослабить уже с 1 марта, то кривая заболеваемости будет активно расти, считает бельгийский ученый.

В Бельгии продолжает действовать комендантский час с 22 часов до 6 часов утра. Введены ограничения по выезду из страны. Запрещена работа большинства «контактных профессий», всем учреждениям предписана дистанционная работа (с допуском на работу только 10 процентов работников).



