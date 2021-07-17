Бельгия объявила 20 июля общенациональный траур по жертвам наводнения

БРЮССЕЛЬ.ТАСС-КАЗИНФОРМ - Власти Бельгии объявили 20 июля днем общенационального траура по жертвам наводнения на юге страны, в результате которого погибли 23 человека. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«20 июля объявляется днем национального траура в Бельгии, последствия стихии стали самыми катастрофическими, которые когда-либо знала наша страна», - сказал премьер.

Напомним, Циклон «Бернд» принес сильные осадки в Бельгию и часть земель Германии.

В Бельгии провинции Льеж и Намюр были объявлены зоной стихийного бедствия.

В Германии Министерство обороны ввело режим военной катастрофы из-за наводнений на западе страны. В результате наводнения уже подтверждена гибель более ста человек. Еще около тысячи числятся пропавшими без вести.