Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Бельгия начала применять санкции в отношении морских судов РФ

    18 Апреля 2022, 13:56

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - С 17 апреля Бельгия начала применять санкции, предписанные Европейским Союзом в отношении морских судов под российским флагом, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Конфликт в Украине привел к новым санкциям Евросоюза против России, который включает запрет на вход российских судов в порты ЕС. Исключение пока составляют сельскохозяйственные и продовольственные товары, гуманитарная помощь и энергоносители.

    В бельгийском порту Антверпен подтвердили, что до 10 августа 2022 года в гавань могут доставляться природный газ, нефть, уголь и другие виды твердого ископаемого топлива, все фармацевтические, медицинские, сельскохозяйственные и пищевые продукты (например, пшеница), удобрения и гуманитарная помощь.

    «В настоящее время около 12 российских кораблей направляются к побережью Северного моря. Они находятся под наблюдением бельгийских властей. Но только трем из них запрещен доступ с учетом различных исключений», - пишут бельгийские СМИ.

    Европейская организация морских портов призвала обеспечить дополнительный персонал в портах стран ЕС для контроля за соблюдением санкций против России.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Россия Украина Евросоюз Бельгия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Реализацию инвестпроектов обсудили Премьер-Министр РК и губернатор Челябинской области РФ
    АО «КазТрансОйл» продлило договор о транспортировке 10 млн тонн российской нефти в Китай
    День Победы, визит Президента в РФ, зрелищный казахский бокс и новый статус электросамокатов – обзор недели в Казахстане
    В Бельгии зарубежные студенты провели демонстрацию против повышения взносов в местных университетах
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
    Новости партнеров