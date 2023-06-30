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    Бекзат Жолжаксынов зарегистрирован депутатом маслихата Астаны

    30 Июня 2023, 17:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Территориальная избирательная комиссия Астаны зарегистрировала нового депутата городского маслихата VIII созыва - Бекзата Жолжаксынова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В соответствии со статьями 14, 45, пунктом 3 статьи 46, пунктом 6 статьи 111-1 Конституционного закона РК от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан» решением территориальной избирательной комиссии города Астаны от 27 июня 2023 года Жолжаксынов Бекзат Досханулы зарегистрирован депутатом маслихата города Астаны VIII созыва по партийному списку Астанинского городского филиала общественного объединения «Партия «AMANAT»», - сообщила председатель территориальной избирательной комиссии Астаны Бахыт Бектемисова.

    Эта позиция освободилась после назначения Берика Джакенова заместителем заведующего отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК

    Ранее сообщалось, что территориальная избирательная комиссия Астаны приняла решение о прекращении полномочий депутата городского маслихата Берика Джакенова.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Астана Маслихат
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