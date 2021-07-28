Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Бекзад Нурдаулетов проиграл свой первый бой на Олимпиаде в Токио

    28 Июля 2021, 11:41

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ – На Олимпийских играх в Токио продолжаются соревнования по боксу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Бекзад Нурдаулетов , представляющий Казахстан в полутяжелой весовой категории до 81 кг, в 1/8 финала проводил поединок против соперника из России Имама Хатаева.

    Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу соперника.

    Таким образом, чемпион мира 2019 года Бекзад Нурдаулетов проиграл свой первый бой на Олимпиаде в Токио. Отметим, что это четвертый казахстанский боксер, который завершил выступление на Олимпиаде. Накануне сборная Казахстана понесла первые потери в боксе: борьбу в Токио завершили Аблайхан Жусупов (до 69 кг) и Василий Левит (до 91 кг), а Серик Темиржанов (до 57 кг) завершил выступление во втором круге.

    ФОТО: Турар Казангапов, НОК Казахстана

    Автор:

    Спорт Олимпиада Япония Бокс
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
    Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
    В финале олимпиады IQanat участвуют 30 школьников из ЗКО
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    3 Заморозки прогнозируют в СКО
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии