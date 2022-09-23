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    Бекіре-2022: в Атырауской области выявили 77 браконьеров-рыболовов

    23 Сентября 2022, 22:32

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - На территории Атырауской области с 10 сентября по 31 октября проводится осенний этап оперативно-профилактической операции «Бекіре-2022». Уже выявлено 77 нарушений правил рыболовства и фактов незаконного оборота рыбы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В операции задействованы полицейские, следователи, сотрудники отдела по борьбе с посягательствами на рыбные запасы. За 10 дней выявлено 77 правонарушений, связанных с незаконным оборотом рыбных запасов, из них 74 факта - это нарушения правил рыболовства, 3 факта незаконного вывоза рыбы и рыбной продукции за пределы страны.
    Всего задержано 77 правонарушителей, у них изъято 199 кг рыбы.
    К административной ответственности по ст. 383 КоАП Республики Казахстан (Нарушение правил рыболовства) привлечено 74 человека, из них в отношении 1 лица документы направлены в суд»,- сообщили в пресс-службе ДП области.
    Кроме того, в Атыраускую областную Урало-Каспийскую межобластную инспекцию рыбного хозяйства направлено 3 документа по фактам транспортировки и вывоза незаконно добытой рыбы частиковых видов и ее продукции. 4 человека за незаконное приобретение, реализацию, хранение рыбы по ст. 389 КоАП РК привлечены к административной ответственности.

    Осенний период оперативно-профилактического мероприятия «Бекіре-2022» продолжается.


    Фото: ohotniki.kz

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область МВД РК Атырау
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