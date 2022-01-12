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    Бекет Аймагамбетов: Демократия - это ответственность за происходящее в стране

    12 Января 2022, 07:29

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Президент страны Касым-Жомарт Токаев выступил на пленарном заседании Мажилиса и озвучил ряд важных реформ в государстве, в том числе и в правоохранительной системе. Своим мнением касательно поручений Главы государства поделился начальник Департамента полиции Костанайской области Бекет Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Поднятые Президентом вопросы назрели давно, считает главный полицейский Костанайской области. В ближайшее время будет проведено заседание Совета безопасности, на котором рассмотрят конкретные направления в реализации всех задач.

    «Последние события показали актуальность обозначенных задач. Они касаются повышения уровня боеготовности, повышения уровня заработной платы специальным подразделениям МВД, а также ужесточения ответственности за нападения на представителей власти и неподчинение законным требованиям, - отмечает Б. Аймагамбетов. – Перед угрозами международного терроризма оказались мы все и сегодня осознаем этот масштаб. В этой связи, на первый план выходит оперативный обмен информацией между ведомствами, усиление взаимодействия правоохранительных структур».

    Как считает начальник департамента полиции, защита сотрудника полиции — это основа закона и порядка в любой цивилизованной стране.

    «Если становится допустимым нападать на полицейских, то фактически подрываются конституционные основы государства. Демократия подразумевает ответственность каждого гражданина за то, что происходит в его стране», - считает Б. Аймагамбетов.

    Президент обозначил и необходимость поднятия заработной платы сотрудникам специальных подразделений МВД, поскольку их работа связана с риском для жизни.

    «Сегодня поставлены вопросы материально-технического обеспечения полиции. Отмечу, что в Костанайской области удалось обойтись без серьезных последствий, в том числе и потому, что местная власть на этот вопрос обращала большое внимание. Установлено видео-наблюдение на улицах города и районных центров, полицейские снабжены специальной техникой и специальными средствами, - говорит начальник департамента полиции. — Добавлю, что уровень подготовки личного состава региона достаточно высокий. Для этого на постоянной основе проводятся учения и большое внимание уделяется подготовке личного состава».

    Сейчас, как считает Б. Аймагамбетов, важно, насколько казахстанцы сплоченно начнут работать в новых условиях.

    «Но одно несомненно, что вместе мы преодолеем все испытания и вернемся к мирной жизни в нашей стране», - подытожил он.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Президент Казахстана Костанайская область Безопасность Силовые структуры Общество
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