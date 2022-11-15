Бекболат Молдабеков назначен вице-министром юстиции РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Республики Казахстан Молдабеков Бекболат Серикович назначен на должность вице-министра юстиции Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Бекболат Молдабеков родился в 1991 году в Жамбылской области. Окончил Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова.

Трудовую деятельность начал в 2014 году аналитиком проектного офиса АО «Национальные информационные технологии».

С 2014 по 2016 годы работал и.о. главного эксперта, главным экспертом управления развития новой информационной модели и экспертизы нормативно технической документации Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию РК.

В 2016-2017 годы — главный эксперт управления развития новой информационной модели и экспертизы нормативно-технической документации департамента информатизации Министерства информации и коммуникаций РК.

В 2017-2018 годы — руководитель управления развития новой информационной модели и экспертизы нормативно-технической документации департамента информатизации Министерства информации и коммуникаций РК.

С 2018 по 2019 годы — заместитель директора департамента цифровизации Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

В 2019-2020 годы — директор департамента цифровизации Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

С 2020 по 2021 годы работал директором департамента цифровой трансформации, цифровых решений Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

С августа 2021 года и по настоящее время занимал должность заместителя председателя Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Фото: primeminister.kz



