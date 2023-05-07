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    Бек Нурмаганбет нокаутировал венесуэльца во втором раунде в Мексике

    7 Мая 2023, 13:21

    САПОПАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Бек Нурмаганбет (9-0, 7 КО) провел свой очередной бой в профи в Сапопане (Мексика), где хедлайнерами вечера стали Сауль «Канело» Альварес и Джон Райдер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Соперником Нурмаганбета выступил представитель Венесуэлы Архенис Эспанья (15-1, 14 КО). Их поединок в суперсреднем весе был запланирован на восемь раундов, но не продлился всю отведенную дистанцию и завершился в пользу казахстанца после нокаута во второй трехминутке.

    Таким образом, Бек одержал десятую победу в профи, а Эспанья потерпел второе поражение в карьере.

    Напомним, что в андеркарде вечера бокса свою победу одержал другой непобежденный казахстанец Абильхан Аманкул (4-0, 4 КО), который нокаутировал мексиканца Фабиана Риоса Фраусто (7-7-3, 4 КО).

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Бокс
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