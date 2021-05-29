Беглеца, подозреваемого в покушении на убийство, задержали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Находившийся в международном розыске, преступник задержан полицейскими в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султана.

По информации ДП, задержанный обвиняется в покушении на убийство 31-летнего жителя столицы, которого в декабре 2017 года с проникающими колото-резанными ранами доставили в городскую больницу.

«Установлено, что преступление совершено в ходе потасовки в ночном клубе. Подозреваемый, находясь в развлекательном заведении, в 05.30 часов нанес ножевые ранения потерпевшему и подался в бега. С этого времени он нелегально скрывался на территории России и отдаленных регионах Казахстана. Подозреваемого задержали в Нур-Султане, в тот же день, как он прибыл в столицу. Операция задержания проходила на съемной квартире по улице Кабанбай батыра», - сообщили в полиции.

В настоящее время 41-летний подозреваемый, ранее судимый водворен в следственный изолятор по г.Нур-Султана. Проводится расследование.