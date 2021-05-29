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    12:43, 29 Май 2021 | GMT +6

    Беглеца, подозреваемого в покушении на убийство, задержали в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Находившийся в международном розыске, преступник задержан полицейскими в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султана.

    По информации ДП, задержанный обвиняется в покушении на убийство 31-летнего жителя столицы, которого в декабре 2017 года с проникающими колото-резанными ранами доставили в городскую больницу.

    «Установлено, что преступление совершено в ходе потасовки в ночном клубе. Подозреваемый, находясь в развлекательном заведении, в 05.30 часов нанес ножевые ранения потерпевшему и подался в бега. С этого времени он нелегально скрывался на территории России и отдаленных регионах Казахстана. Подозреваемого задержали в Нур-Султане, в тот же день, как он прибыл в столицу. Операция задержания проходила на съемной квартире по улице Кабанбай батыра», - сообщили в полиции.

    В настоящее время 41-летний подозреваемый, ранее судимый водворен в следственный изолятор по г.Нур-Султана. Проводится расследование.


    Теги:
    Борьба с преступностью Астана Главная Правоохранительные органы
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