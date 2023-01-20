Bed tax для иностранцев: как отельерам отличать туристов от рабочих мигрантов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 1 января 2022 года в Казахстане внедрена норма туристского взноса с иностранцев bed tax. При этом в целях восстановления рынка после пандемии, в прошлом году утверждена нулевая ставка турвзноса. С текущего года, учитывая положительную динамику развития отрасли будет применяться ставка до 5%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры и спорта РК.

В целях обсуждения практической реализации данной нормы состоялась встреча столичных отельеров с представителями ответственных государственных органов, в том числе Министерства культуры и спорта, Министерства финансов Республики Казахстан.

На встрече вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев разъяснил о том, для чего нужна подобная мера.

«Для реализации тех задач, которые ставят перед нами общественность, бизнес и руководство страны по развитию туриндустрии, необходимо стабильное финансирование отрасли. По международной практике, многие страны внедрили так называемые «bed tax» в качестве источника такого финансирования. За примерами далеко ходить не нужно, bed tax применяется в соседних России и Узбекистане, ну и во всех развитых странах, как США, Германия, Турция и другие», - сказал он.

По словам вице-министра, за счет туристского взноса в Казахстане с учетом текущего потока иностранцев в бюджет страны ежегодно может поступать не менее 2,5 млрд тенге.

Сама норма по внедрению туристского взноса с иностранцев введена Законом Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года в соответствии с Государственной программой развития туристской отрасли Республики Казахстан на 2019-2025 годы. То есть мера планировалась и обсуждалась давно.

«Поступившие средства от туристского сбора по решению местных властей могут быть направлены на развитие туризма, на те же самые дороги, туалеты, указатели и прочую инфраструктуру туризма, а также на продвижение своего региона. Тем самым повышается финансовая самостоятельность регионов», - отметил Ержан Еркинбаев.

В свою очередь немалые споры части туристской общественности ранее вызвала механика сборов, которая основывается на применении процентного соотношения к стоимости места проживания.

Как объяснил председатель Комитета индустрии туризма МКС РК Дастан Рыспеков, при разработке Правил учитывался международный опыт таких стран и городов, где применялась процентная ставка: США (16,25%), Берлин (5%), Амстердам (5%), Турция (2%), Индия (5,15 %, также за питание и напитки 3,09%).

«Ставки турвзносов устанавливает каждый маслихат региона самостоятельно в зависимости от динамики прироста иностранцев (т.е. в районах и городах одной области могут действовать различные ставки), но не менее 1% от стоимости пребывания. Максимальное значение - 5%. Также допускается менять ставки исходя из сезонной загрузки», - сказал Дастан Рыспеков.

Он отметил, что на сегодняшний день ставки утверждены в 31 городе и районе страны. В Астане и Алматы утверждена ставка в размере 5%, а в некоторых регионах утверждение ставок еще продолжается.

«По закону, турист - физическое лицо, посещающее страну временного пребывания в оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых, спортивных, религиозных и иных целях без занятия оплачиваемой деятельностью. Здесь отелю достаточно не учитывать проживающих в отеле на длительный период на основе трудовых соглашений между отелем и работодателями. То есть, экспаты, рабочие мигранты в учет bed tax не берутся», - ответил Дастан Рыспеков на вопросы отельеров касательно разграничения туристов от рабочих мигрантов.

На встрече руководители отелей поделились опытом процесса внедрения туристского сбора. Так, например, директор Wyndham Garden Astana Азатбек Усувалиев отметил: «Мы не против bed tax и готовы внедрить. Но, так как мы сетевой отель, сначала должны понять всю процедуру. Собственно, для этого сегодня предоставили свою площадку для обсуждения практических моментов».

Присутствующие отельеры помимо прочего дали свою оценку данной норме и положительно подчеркнули, что сборы будут идти на развитие каждого региона в отдельности, и отдельно отметили о необходимости прозрачности реализации системы.



