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    Базу бесплатного пробного ЕНТ обновили в Казахстане

    11 Мая 2023, 12:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Перед началом основного ЕНТ Национальный центр тестирования обновил базу бесплатного пробного тестирования. Тестирование проводится в онлайн формате на сайте центра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу центра.

    Пробное тестирование было разработано в целях помощи поступающим в подготовке к ЕНТ. Абитуриентам предоставляется возможность пройти бесплатное онлайн-тестирование на сайте НЦТ. Для этого тестируемым необходимо только набрать ИИН, выбрать комбинацию профильных предметов и приступить к пробному тестированию.

    «С начала учебного года бесплатное пробное тестирование прошли более 1,5 млн раз. Мы запустили тренировочные тесты в октябре, в декабре один раз обновляли базу вопросов. В этот раз перед основным ЕНТ решили добавить еще пару вариантов для лучшей подготовки абитуриентов к важному экзамену», – отметил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.

    Напомним, в данный момент идет прием заявлений на основное ЕНТ, который продлится до 14 мая включительно. Само тестирование пройдет с 16 мая по 5 июля. Абитуриентам дана возможность сдать ЕНТ 2 раза и участвовать в конкурсе грантов с наилучшим результатом.

    Для подготовки абитуриентов к основному ЕНТ в прошлом году был внедрен индивидуальный тематический анализ по каждому предмету. После каждого ЕНТ (январь, март) у выпускников есть возможность подтянуть слабые темы. Кроме того, после сдачи первой попытки на основном ЕНТ у них также будет время улучшить свою подготовку ко второму тестированию.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Образование ЕНТ Миннауки и высшего образования РК
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