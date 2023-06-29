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    Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет

    29 Июня 2023, 14:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Не более 50% пенсионных накоплений, оставшихся после изъятий, или от всей накопленной суммы, вкладчики могут передать в частное управление путем выбора компании по управлению активами. Об этом заявил первый вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам спикера, с этого года гражданам, потерявшим работу, в соответствии с периодом уплаты взносов предусмотрены выплаты из Государственного фонда социального страхования в размере 45% от прежнего дохода сроком до 6 месяцев.

    «Считаем, что меры, предусмотренные Социальным кодексом, Налоговым кодексом и другими сопутствующими законами, позволят максимально охватить самозанятых граждан системой социального страхования», – сказал Акмади Сарбасов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

    Также для действующих пенсионеров в ближайшие 5 лет будет увеличена базовая пенсия. Кроме того размер максимального дохода, используемого для расчета размера трудовой пенсии, увеличивается с 46 до 55 месячных расчетных показателей, или до 70% от средней заработной платы.

    «Для будущих пенсионеров, формирующих пенсию за счет собственных накоплений, с 1 января 2024 года будут введены дополнительные пенсионные взносы работодателей. Кроме того, расширены права вкладчиков по управлению своими активами. Теперь пенсионные накопления выше установленного порога достаточности граждане будут тратить только на лечение и приобретение жилья. Не более 50% пенсионных накоплений, оставшихся после изъятий, или от всей накопленной суммы, вкладчики могут передать в частное управление путем выбора компании по управлению активами», - добавил замглавы ведомства.

    Он также отметил, что государственная гарантия сохранности пенсионных накоплений будет распространяться только на ту часть накоплений, которой управляет Национальный банк.

    Ранее сообщалось, что с 2025 года черта бедности для назначения АСП будет определяться за счет медианного дохода, а не от прожиточного минимума.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Права человека Минтруда РК
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