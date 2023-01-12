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    Базовую и солидарную пенсии планируют индексировать еще несколько раз

    12 Января 2023, 17:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Планируется, что в предстоящий период солидарная и базовая пенсии будут еще раз проиндексированы. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Социально-трудовая сфера - одно из приоритетных направлений в работе Правительства. Сейчас во всем мире вопрос реформирования этой сферы становится все более важным. Она будет направлена на усиление адресной социальной поддержки, расширение ее видов и форм. Вместе с тем, внедряются механизмы обеспечения доступности государственных услуг с проактивным информированием граждан о возможности получения социальной помощи. На рынке труда растет спрос на «гибкие» навыки, которые делают работу максимально эффективной и творческой», - сказал Алихан Смаилов на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты населения.

    Глава Кабмина отметил, что в связи с этим в 2023 году перед Министерством труда стоит ряд важных задач.

    «Прежде всего, необходимо сконцентрировать усилия на реализации поручений, озвученных в Послании Главы государства. Социальная защита всех категорий граждан от рождения до преклонного возраста, а также продуктивная занятость населения - наша общая задача. В прошлом году в этом направлении реализован ряд задач, поставленных Главой государства. Пенсии, пособия и социальная помощь выплачиваются своевременно», - сказал Алихан Смаилов.

    По данным Премьер-Министра, расходы на социальную защиту населения составили 4,4 трлн тенге. Это составляет 24 процента республиканского бюджета.

    «В 2022 году размер солидарной и базовой пенсии индексировался два раза. Мы планируем, что эта работа будет продолжена и в дальнейшем, базовая и солидарная пенсии будут индексироваться еще несколько раз» - добавил Алихан Смаилов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Премьер-министр РК Минтруда РК Общество Алихан Смаилов Пенсия
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