Базовая ставка сохранится на уровне 14% - Нацбанк РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка РК принял решение установить базовую ставку на уровне 14,00% годовых с процентным коридором +/– 1,00 п.п.. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 15,00%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 13,00%.

«Решение принято с учетом текущего баланса рисков инфляции в краткосрочной и среднесрочной перспективе, а также обновленных прогнозов Национального Банка. Данный уровень базовой ставки при отсутствии новых шоков обеспечит плавное снижение инфляции к 2024 году. Нормализация денежно-кредитных условий будет происходить по мере замедления инфляционных процессов в 2023 году», - пояснили в Комитете по денежно-кредитной политике.

В мае 2022 года годовая инфляция продолжила ускорение, составив 14%. При этом Нацбанк отмечает ускорение всех компонентов индекса потребительских цен.

«Наибольший вклад в годовую инфляцию продолжает вносить рост цен на продукты питания. На фоне перебоев в логистических цепочках поставок и устойчивого спроса продолжилась тенденция роста цен на товары с высокой импортной составляющей. Сдерживает инфляцию мораторий на повышение цен на регулируемые коммунальные услуги и ГСМ», - сообщили в Нацбанке РК.

Месячная инфляция хоть и продолжила замедление в мае до 1,4% (в апреле – 2%), но, как отмечают в Нацбанке РК, все еще остается высокой и превышает среднеисторическую норму. Низкий темп замедления месячной инфляции связан как с устойчивым внутренним спросом при положительном фискальном импульсе, так и с повышенными инфляционными ожиданиями, пояснили в фининституте.

По данным Нацбанка, квантифицированные инфляционные ожидания на год вперед в мае 2022 года составили 11,7%. В апреле-мае т.г. после резкого роста в марте т.г. инфляционные ожидания на год вперед немного снизились. Респонденты, ожидающие роста цен на горизонте одного года, связывали это с удорожанием продуктов питания. Восприятие инфляции также сохраняется на высоком уровне, отмечают эксперты.

«Экономика растет быстрее ожиданий. По итогам января-апреля 2022 года рост ВВП составил 4,4%. Несмотря на геополитическую обстановку в мире и аварию на нефтепроводе КТК, рост экономики продолжился. На фоне роста мировых цен на сырье и снятия карантинных ограничений высокие темпы роста демонстрируют все основные отрасли экономики.

Показатели потребительского спроса отражают положительную динамику.

По данным Нацбанка РК, в апреле т.г. восстановился рост розничного товарооборота после существенного спада из-за январских событий в стране. В частности, восстановился товарооборот продуктов питания, который находился в отрицательной зоне в первом квартале т.г. Сохраняющийся рост потребительского кредитования обусловил быстрое восстановление товарооборота непродовольственных товаров в феврале с дальнейшим ускорением в апреле т.г.

После небольшого замедления в конце 2021 года в первом квартале 2022 года ускорился рост инвестиций в жилищное строительство, отмечают эксперты Нацбанка, что обуславливается высоким спросом населения на фоне увеличения объема досрочных изъятий пенсионных накоплений на цели улучшения жилищных условий. На этом фоне цены на рынке недвижимости в годовом выражении продолжают сохранять восходящий тренд.

«Ожидается более слабый рост мировой экономики, чем предполагалось ранее. В 2022-2023 годах мировая экономика увеличится на 3,6% (предыдущий прогноз МВФ на 2022 год – 4,4%, на 2023 год – 3,8%). По прогнозам Consensus Ecs., в России в 2022 году ожидается сокращение экономики на 9%, в 2023 году – на 1,4%. Темпы роста экономики Китая замедлятся, составив в 2022 году 4,7%, в 2023 году – 5,1%. В ЕС в 2022 году ожидаются темпы роста экономики на уровне 2,8% и 2,3% в 2023 году», - сообщили в Нацбанке РК.

Инфляция в странах-торговых партнерах продолжает ускоряться. Как сообщают в Нацбанке РК, и нфляция в Еврозоне ускорилась в мае 2022 года до 8,1% на фоне повышения цен на энергоносители, при этом пик инфляции ожидается во втором квартале 2022 года.

Инфляция в России в апреле т.г. составила 17,8% на фоне удорожания продовольственных и непродовольственных товаров.

В Китае также прогнозируется дальнейшее ускорение инфляции с текущего уровня 2,1% в апреле 2022 года, однако более умеренными темпами ввиду слабого роста потребительской активности.

Индекс продовольственных цен ФАО, несмотря на незначительное снижение второй месяц подряд, остается на близких к рекордам уровнях, составив в мае текущего года 157,4 пункта. В мае произошло снижение цен на растительные масла, молочную продукцию и сахар. В то же время подиндексы цен на зерновые и мясо выросли.

На мировом рынке высокие цены на нефть поддерживаются частичным эмбарго ЕС на нефть из России, и одновременно сдерживаются опасениями повторного карантина в Китае из-за распространения коронавируса.

«В дальнейшем под давлением высоких цен на энергоносители и сворачивания стимулирующих программ центральными банками ведущих экономик ожидается, что спрос будет несколько ослабевать. К концу 2022 года в связи с ожидаемым ростом добычи нефти в США и в странах ОПЕК+ (из-за прекращения действия соглашения к концу 2022г.) цены, вероятно, будут несколько снижаться, - отмечают в Нацбанке РК. - Таким образом, в 2022 году предполагается, что средняя цена на нефть будет находиться около $100 за баррель, а в 2023 году – вблизи $90. Учитывая прогнозы международных организаций и факторы, влияющие на дальнейшую траекторию нефтяных котировок, цена на нефть марки Brent по базовому сценарию определена на уровне $90 за баррель до конца прогнозного горизонта».

По обновленным прогнозам НацБанка рост экономики в Казахстане в 2022 году сложится на уровне 2,8-3,8%. Динамичные темпы роста ВВП будут связаны с уже сложившимся высоким фактом за январь-апрель 2022 года, а также ожидаемой положительной динамикой во всех основных отраслях экономики до конца года. Однако геополитический кризис, ослабление внешнего спроса и перестройка цепочек поставок будут сдерживать ускорение темпов роста экономики. Риском прогноза ВВП являются возможные проблемы доступа к международным рынкам экспортных поставок Казахстана на фоне геополитической неопределенности, что при его реализации может негативно отразится на пересмотре прогноза роста ВВП в сторону более низких темпов, считают в Нацбанке РК.

По данным фининститута, в 2023 году прогнозируется ускорение темпов роста ВВП до 3,5%-4,5%. Экономическому росту будут способствовать ожидаемая нормализация экспортных и импортных цепочек поставок вкупе со снижением неопределенности в экономике, значительное наращивание объемов добычи энергоресурсов по сравнению с 2022 годом из-за ослабления ограничений в рамках ОПЕК+ и предполагаемым окончанием сделки нефтедобывающих стран. Поддержку также окажет сохранение положительной динамики внутреннего спроса. В 2024 году прогнозируется продолжение роста экономики на фоне исчерпания негативного влияния шоков и существенного увеличения добычи нефти с учетом реализации крупных нефтегазовых проектов.

«С учетом текущего решения по базовой ставке инфляция к концу 2022 года прогнозируется на уровне 13-15%, - заявили в Нацбанке. - Наибольший рост цен ожидается по продуктам питания с учетом динамики цен на внешних и внутренних рынках продовольствия. Существуют значительные риски резкого роста цен на регулируемые коммунальные услуги во второй половине 2022 года ввиду окончания действия моратория на их повышение, а также рост цен на рыночные услуги в условиях высоких инфляционных ожиданий. Данный прогноз сформирован с учетом комплекса мер Правительства по контролю и снижению уровня инфляции, успешная реализация которого позволит инфляции снизится до нижней границы прогноза».

В 2023 году инфляция постепенно замедлится до 7,5-9,5%, как поясняют в Нацбанке, на фоне ухода из расчетов высокой базы 2022 года, принятого решения по базовой ставке, постепенного снижения внешнего инфляционного давления и планируемого к реализации контрциклического бюджетного правила. При отсутствии как внешних, так и внутренних новых шоков в 2024 году инфляция будет все еще вне таргетируемого коридора, при этом прогнозируется ее замедление к его верхней границе.

В Нацбанке пояснили, что основные риски ускорения инфляции связаны с неопределенностью на фоне геополитической обстановки в мире, вероятностью оттока капитала с развивающихся рынков в пользу развитых, импортом внешней инфляции, в частности из России, а также с рисками со стороны факторов предложения и незаякорением инфляционных ожиданий. Также одним из важных рисков прогноза является возможный пересмотр в сторону повышения бюджетных расходов в сравнении с параметрами, предусмотренными Законом о республиканском бюджете на 2022-2024 гг.

«Дальнейшие решения по базовой ставке будут приниматься в зависимости от соответствия фактической динамики инфляции прогнозной траектории и складывающегося баланса рисков во внешней среде и во внутренней экономике», - заключили в Нацбанке РК.

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан по базовой ставке будет объявлено 25 июля 2022 года в 15:00 по времени Нур-Султана.



