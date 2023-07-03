«Байтерек» запускает ведущую новостей, созданную с помощью искусственного интеллекта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» представляет инновационный проект в Казахстане - запуск первой виртуальной ведущей новостей, полностью созданный и сгенерированный искусственным интеллектом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу холдинга.

Следует отметить, что проект разработан без привлечения финансовых средств, используя программы в открытом доступе, и является первым проектом в государственном и квазигосударственном секторе Казахстана.

Ведущая новостей, получившая имя Амалия, обладает возможностью подбора и освещения самых свежих новостей. Благодаря своей способности к постоянному обновлению информации, Амалия будет регулярно предоставлять еженедельные обзоры актуальных событий и интересных материалов о деятельности холдинга и его дочерних организаций.

«Мы гордимся представить Амалию - нашего виртуального ведущего новостей, созданного с помощью искусственного интеллекта. Этот проект отражает нашу постоянную преданность инновациям и стремление к обеспечению наших клиентов и партнеров самой свежей и актуальной информацией», - сказал руководитель пресс-службы холдинга «Байтерек» Болат Садыков.

Амалия будет активно взаимодействовать с аудиторией на платформах социальных сетей, предоставляя пользователям свежие новости, актуальные программы финансирования и полезные советы. Она обладает уникальной способностью обрабатывать большие объемы информации и выбирать наиболее значимые и актуальные события для освещения. Благодаря этому, пользователи смогут быть в курсе последних новостей холдинга «Байтерек» и получать ценную информацию из первых рук.

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