Байконурский спортсмен стал чемпионом мира по кикбоксингу среди юношей и молодежи

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Воспитанники детско-юношеской школы (ДЮСШ) города Байконура вернулись с победой из итальянского города Лидо-ди-Езоло, где с 30 сентября по 9 октября 2022 года проходил чемпионат мира по кикбоксингу среди юношей и молодежи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Два байконурских спортсмена - Нурасыл Тлектесов и Ерасыл Самалбеков в составе сборной Республики Казахстан по кикбоксингу показали в состязаниях отличные результаты.

Нурасыл Тлектесов в весовой категории 51 кг, версия full contact, провел четыре боя, во всех одержал победу и стал чемпионом мира.

Ерасыл Самалбеков завоевал бронзовую медаль чемпионата мира в весовой категории +91 кг версия full contact.

«Оба парня 2004 года рождения, занимались кикбоксингом в ДЮСШ с четвертого класса, принимали участие и побеждали во многих соревнованиях. Стали мастерами спорта РК, теперь победителями чемпионата мира»,- с гордостью рассказывает о своих воспитанниках тренер ДЮСШ Байконура Казбек Алтыруов.

«Впервые в истории Кызылординской области чемпионом мира стал наш спортсмен, выпускник ДЮСШ! Мы поздравляем Нурасыла, а также Ерасыла с заслуженными победами!», - говорит директор ДЮСШ города Байконура Анна Устименко.

Как стало известно, победителей чемпионата мира по кикбоксингу среди юношей и молодежи поздравили в областном акимате, вручив им почетные грамоты руководства региона.

На вопрос, как будут поощрены победители чемпионата мира, тренер Казбек Атыруов пояснил, что кикбоксинг пока не вошел в число олимпийских видов спорта, поэтому скромно, в основном за счет местных средств и возможностей.

Что касается самого тренера, то он вырастил десятки спортсменов, в том числе трех чемпионов мира.

Сегодня Казбек Атыруов отправился с командой юных байконурских и кызылординских спортсменов за новыми победами в Турцию, где в ближайшие дни состоится Кубок мира по универсальным боям.



