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    Байконурские ветераны получают поздравления от Президентов Казахстана и России

    8 Мая 2020, 21:00

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – На сегодня в городе Байконуре и прилегающих к нему поселках Торетам и Акай проживают 56 граждан, имеющих статус ветерана войны - труженика тыла, вдов участника Великой Отечественной войны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В канун 75-летия Великой Победы ветеранов войны на дому посетили представители администрации города Байконура, Общественного Совета самоуправления города, городских предприятий и учреждений, общественных и профсоюзных организаций города.

    Ветеранам были вручены юбилейные медали Российской Федерации «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», медали администрации города Байконура «75 лет Победе», именные поздравления Президента России, приветственные адреса главы администрации, продуктовые наборы, сообщает пресс-служба администрации города.

    Глава администрации города Константин Бусыгин и заместитель главы Николай Адасев навестили ветеранов войны Валентину Кушнаренко, Карткожу Тышкамбаева, вдову участника войны Тамару Вавилину и лично вручили им медали.

    «Также ветераны войны и труженики тыла получили поздравления, юбилейные медали и все полагающиеся выплаты от имени

    Президента РК», - сообщил сотрудник аппарата спецпредставителя Президента РК на комплексе «Байконур» Мырзабек Демисинов.


    Завтра, 9 мая, у нового обелиска 75-летия Победы состоится церемония возложение венков и минуты молчания. В условиях карантина массовых торжеств не будет: от имени всех байконурцев цветы к памятнику возложат руководители городской администрации, в течение нескольких часов небольшие делегации предприятий и организаций города и космодрома по установленному по графику смогут прийти к обелиску Победы, чтобы отдать дань памяти павшим героям войны.


    Автор:

    Сара Кабикызы

    Кызылординская область Байконур ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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