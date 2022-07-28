Байконур после двухмесячного перерыва возвращается к пусковым работам

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Ближайший старт с космодрома Байконур запланирован на 9 августа 2022 года, после двухмесячного перерыва, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Предыдущий космический запуск с Байконура состоялся 3 июня, когда на Международную космическую станцию отправился транспортный грузовой корабль «Союз МС-20».

Согласно утвержденному с казахстанской стороной графику, 9 августа 2022 года с № 31-ой площадки космодрома Байконур состоится запуск ракеты «Союз 2.1а», которая выведет на орбиту группировку спутников. Старт назначен на 11 часов 52 минуты по времени Нур-Султана.

Также стало известно о том, что первый в этом году пуск с космодрома Байконур ракеты «Протон-М» со спутником связи «Ангосат-2», запланированный на первую декаду сентября 2022 года, переносится на более позднее время.

Как мы сообщали , запуск транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-22» с очередной экспедицией на МКС состоится 21 сентября 2022 года. В составе экипажа – российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американский астронавт Франциско Рубио, который полетит по программе перекрестных полетов на МКС.