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    Байконур после двухмесячного перерыва возвращается к пусковым работам

    28 Июля 2022, 14:00

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Ближайший старт с космодрома Байконур запланирован на 9 августа 2022 года, после двухмесячного перерыва, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Предыдущий космический запуск с Байконура состоялся 3 июня, когда на Международную космическую станцию отправился транспортный грузовой корабль «Союз МС-20».

    Согласно утвержденному с казахстанской стороной графику, 9 августа 2022 года с № 31-ой площадки космодрома Байконур состоится запуск ракеты «Союз 2.1а», которая выведет на орбиту группировку спутников. Старт назначен на 11 часов 52 минуты по времени Нур-Султана.

    Также стало известно о том, что первый в этом году пуск с космодрома Байконур ракеты «Протон-М» со спутником связи «Ангосат-2», запланированный на первую декаду сентября 2022 года, переносится на более позднее время.

    Как мы сообщали , запуск транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-22» с очередной экспедицией на МКС состоится 21 сентября 2022 года. В составе экипажа – российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американский астронавт Франциско Рубио, который полетит по программе перекрестных полетов на МКС.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур
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