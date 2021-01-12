Байконур показал самый высокий процент участия в выборах

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Жители города Байконура – граждане Республики Казахстан –приняли активное участие в состоявшихся выборах депутатов Парламента РК и местных маслихатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Казахстанцы, проживающие в городе Байконуре, реализовали свое конституционное право в составе единого избирательного округа по выборам депутатов Кармакшинского районного маслихата Кызылординской области.

Постановлением Кармакшинской избирательной комиссии на территории города Байконура было образовано 11 избирательных участков.

Администрация города Байконура приняла все меры для обеспечения успешного проведения выборной кампании.

По данным участковых избирательных комиссий города Байконура, явка избирателей составила 74,6 % от числа избирателей, включенных в список избирателей. По предварительным данным, размещенным на официальном сайте ЦИК РК, по Казахстану эта цифра составила 63,3%, по Кызылординской области - 73,9%, то есть байконурцы оказались самыми активными, отмечает управление по работе с государственными органами и общественными объединениями администрации города Байконура.

Во время выборной кампании были соблюдены все санитарные нормы в условиях карантина. Избиратели приходили в масках и со своими авторучками. Санитарный врач рекомендовал в этот раз не брать с собой детей. К тем, кто по состоянию здоровья не смог явиться на участок, комиссия приезжала домой. На избирательных участках присутствовали наблюдатели. Нарушений в ходе голосования выявлено не было. Представителями правоохранительных органов Российской Федерации и Республики Казахстан были приняты совместные меры по пресечению в ходе избирательной кампании противоречащей закону предвыборной агитации, обеспечению охраны общественного порядка и общественной безопасности на избирательных участках города, говорится в сообщении администрации города.

Как известно, в ЦИК РК уже озвучены окончательные итоги выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.