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      Освоение космоса

    Байконур отметил космический юбилей

    4 Октября 2022, 23:17

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Сегодня на космическом комплексе «Байконур» состоялись торжественные мероприятия в честь 65-й годовщины запуска первого искусственного спутника Земли (ИСЗ), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На Гагаринской стартовой площадке №1 космодрома, откуда 4 октября 1957 года был запущен первый спутник Земли, специалисты предприятий космической отрасли провели митинг в честь исторической даты мировой космонавтики.

    В городе Байконуре жители и гости космической гавани приняли участие в церемонии открытия мемориальных досок заслуженных людей Байконура.

    Две городские улицы теперь носят имена бывшего начальника космодрома Байконур ( 1992—1997гг. ) генерал-лейтенанта Алексея Шумилина и экс-главы администрации города Байконура (1994- 2002 гг.) Геннадия Дмитриенко.

    На торжественном собрании, которое завершилось праздничным концертом в городском Дворце культуры, четырем заслуженным людям, жившим и работавшим на космодроме, были присуждены звания «Почетный гражданин города Байконура».

    Глава администрации города Байконура Константин Бусыгин и специальный представитель Президента РК на комплексе «Байконур» Кайрат Нуртай поздравили байконурцев и гостей города с космическим юбилеем.

    Как известно, запуск первого ИСЗ, или ПС - простейшего спутника, имел огромное значение для мира в целом. Именно с запуска ИСЗ с Байконура началось освоение космического пространства: первый выход человека в открытый космос, первый полет на Луну, изучение других планет с помощью зондов, создание орбитальной станции и выход за пределы Солнечной системы.

    65 лет назад металлический шар весом всего в 83 кг, преодолев притяжение казахской степи, стал первым в мире спутником Земли, а также прародителем десятков тысяч космических аппаратов, находящихся сегодня на орбите.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур Дата
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