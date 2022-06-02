Байконур отмечает свой 67-ой день рождения

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - 2 июня 2022 года исполняется 67 лет со дня основания города и космодрома Байконур, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Празднование Дня рождения города и космодрома Байконур началось сегодня с торжественного митинга и возложения цветов к памятнику, установленному в честь 65-летия Байконура.

Во второй половине дня в городском Дворце культуры состоится церемония присвоения звания «Почётный гражданин города». В торжественной обстановке с участием горожан и гостей города будет открыта новая спортивная площадка. Вечером на пешеходной зоне «Арбат» для байконурцев и гостей города выступят творческие коллективы города.

К этому праздничному дню байконурцы приготовили новые объекты благоустройства города. Недавно группа московских художников, работающих в стиле уличного искусства «стрит-арт», завершила создание муралов – больших художественных панно-граффити космической тематики. Пять новых панно с изображением ракет-носителей Р-7, Н-1, «Союз», «Зенит», «Днепр» украсили девятиэтажные дома по улице Гагарина, которая встречают гостей при въезде в Байконур со стороны аэропорта.

Традиционно ко Дню города в Байконуре открываются новые социальные объекты, уютные уголки для отдыха и занятий спортом, новая пляжная зона стала сегодня самым лучшим местом досуга байконурцев.

«Мы всегда с особым удовольствием готовимся ко Дню рождения нашего любимого города. Будет большая праздничная программа. Также состоится фестиваль национальных культур «Дружба народов» в честь 30-летия подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» между Казахстаном и Россией», - сообщила начальник управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Байконура Жанар Ким.

Выходные дни, 4-5 июня, пройдут также под знаком праздника. Музей истории космодрома Байконур пригласил всех желающих на День открытых дверей. Спортивные соревнования по настольному теннису, бильярду и другие состязания также будут посвящены Дню города и космодрома Байконур.