Байконур отмечает 66-й день рождения

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Сегодня город и космодром Байконур отмечают 66-ю годовщину со дня образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Постановление Совета Министров о создании научно-исследовательского испытательного полигона № 5 Министерства обороны СССР для испытаний межконтинентальных баллистических ракет вышло 12 февраля 1955 года. Строительство будущего космодрома в пустынной местности Казахстана началось в апреле 1955 года в режиме строжайшей секретности. Но днем рождения Байконура считается 2 июня 1955 года, так как именно в этот день директивой Генштаба Минобороны СССР. Была утверждена организационно-штатная структура космодрома.

В связи с эпидемиологической ситуацией во всем мире, все праздничные мероприятия в городе Байконуре вот уже второй год проходят в условиях ограничительных мер.

Сегодня у памятника, установленному в честь 65-летия Байконура, состоялся торжественный прием в ряды общегородского молодежного движения «Будущее Байконура». Молодых сотрудников предприятий сферы культуры и образования города, студентов электрорадиотехнического и индустриального техникумов, а также всех жителей города с праздником поздравил заместитель главы администрации города Байконура Николай Адасев.

В эти минуты в большом зале городского дворца культуры завершается торжественное собрание и праздничный концерт, во время которого состоялась церемония присвоения звания «Почётный гражданин города Байконура» В этом году высокого звания удостоены пять человек. Постановлением главы администрации на основании решения Общественного совета Байконура ими стали Виталий Брынкин - первый глава казахстанской администрации города Ленинска, государственный и общественный деятель РК и РФ, Кенжебек Ирюков - и.о. директора РГП «Инфракос», депутат Кызылординского областного маслихата, Константин Курский - ветеран космодрома Байконур, заместитель директора филиала АО «НПО Лавочкина» в Республике Казахстан, Василий Овчинников – ветеран космодрома Байконур, заместитель начальника филиала «Байконур» РКК «Энергия», Анатолий Просочкин – ветеран космодрома Байконур, директор филиала «Восход» Московского авиационного института в городе Байконуре.

Сегодня же, в день рождения Байконура, музей истории космодрома Байконур проводит День открытых дверей с выставкой «Любимому городу посвящается...».

В течение предстоящих выходных дней в городе Байконуре пройдут культурные и спортивно-массовые мероприятия, посвященные Дню города.