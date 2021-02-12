Байконур откроет пусковую программу 2021 года стартом космического грузовика «Прогресс МС-16»

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Через три дня космодром Байконур приступит к реализации пусковой программы 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня, 12 февраля 2021 года, ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-16» была вывезена на стартовый комплекс площадки № 31космодрома Байконур.

После установки ракеты космического назначения на стартовом комплексе специалисты предприятий Роскосмоса приступили к работам по графику первого стартового дня. После стыковки коммуникаций ракеты с наземным оборудованием, будут выполнены автономные испытания систем и агрегатов грузового корабля, ракеты-носителя и стартового комплекса, затем — анализ и обработка полученной телеметрической информации, сообщает пресс-служба космического ведомства России.

15 февраля 2021 года государственная комиссия по итогам готовности к старту примет решение о заправке ракеты-носителя «Союз-2.1а» компонентами топлива и запуске.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-16» на борту запланирован на утро 15 февраля 2021 года. Этим стартом Роскосмос начинает пусковую программу года на космодроме Байконур.

Как мы сообщали, ближайшие старты с Байконура назначены на середину и конец февраля, а также в первой декаде апреля 2021 года.

Полет «Прогресс МС-16» к Международной космической станции пройдет по двухсуточной (34-витковой) схеме.

Космический грузовик доставит на борт МКС 600 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды системы «Родник» и 40,5 кг сжатых газов с дополнительными запасами азота, а также около 1 400 кг различного оборудования и материалов. В грузовом отсеке также находится ремонтно-восстановительный комплект, состоящий из набора армирующих накладок с клеевым соединением, предназначенных для временной герметизации обнаруженных дефектов корпуса переходной камеры служебного модуля «Звезда» российского сегмента станции.