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    Бәйге-марафон пройдет в Казахстане

    19 Августа 2022 15:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 15 по 30 сентября в стране пройдет многодневный бәйге-марафон. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Минстерства культуры и спорта РК Бекболат Байжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В этом году в Петропавловске мы провели большой конкурс среди акиматов, среди государственных служащих. Затем в Жетысуской области прошли игры сельской молодежи. Также сегодня в Нур-Султане проходит спартакиада среди сотрудников министерств. Это продлится до воскресенья. В сентябре в Шымкенте пройдет республиканская спартакиада среди слабослышащих. 1 сентября планируем провести «Туран барсы» в городе Туркестане. Также с 15 по 30 сентября планируем провести многодневный бәйге-марафон. Он начинается в Нур-Султане, проидет через Карагандинскую, Улытаускую области. Участвует по 20 команд из каждой области», - сказал Бекболат Байжанов.

    По его словам, сегодня в стране систематически занимаются спортом 6,5 млн человек. Это составляет 34,2 % от общего числа жителей страны.


    Автор:

    Серик Сабеков

    #Нур-Султан #Карагандинская область #Спорт #Улытауская область
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