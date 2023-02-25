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    Байден заявил о намерении участвовать в выборах 2024 года

    25 Февраля 2023, 12:20

    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Президент США Джо Байден заявил, что намеревается участвовать в выборах главы государства в 2024 году, но до начала кампании еще многое предстоит сделать. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу ABC, которое было показано в эфире в пятницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    По словам Байдена, он «намерен участвовать» в следующих президентских выборах. «Но перед тем как начать кампанию, мне в ближайшее время предстоит завершить еще много дел», - подчеркнул он.

    На уточняющий вопрос журналиста Байден подчеркнул, что «отвечает за свои слова» о намерении участвовать в президентских выборах. «Но мне нужно завершить другие дела прежде, чем запускать полномасштабную кампанию», - заявил он.

    80-летний демократ Байден заявил, что не считает свой возраст фактором, который может повлиять на планы по участию в выборах. «Но у людей есть основания ставить вопрос о моем возрасте», - подчеркнул он.

    В ноябре 2022 года бывший президент США, республиканец Дональд Трамп заявил о том, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году. Действующий же президент США сообщил о планах бороться за переизбрание на пост главы государства еще 9 ноября, однако предупредил, что окончательное решение примет только в начале этого года.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    США Мировые новости
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