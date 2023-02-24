Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Байден выдвинул экс-главу Mastercard на пост президента Всемирного банка

    24 Февраля 2023, 10:46

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Президент США Джо Байден выдвинул бывшего главу компании Mastercard Аджая Бангу на пост президента Всемирного банка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Об этом сообщила в четверг пресс-служба Белого дома.

    «Сегодня президент Байден объявил, что США выдвигают Аджая Бангу на пост президента Всемирного банка. Это бизнес-лидер с обширным опытом успешного руководства предприятиями в развивающихся странах и укрепления государственно-частного партнерства, знакомый с проблемами финансовой инклюзивности и изменения климата», - говорится в сообщении.

    Нынешний президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас 15 февраля объявил о своем решении покинуть этот пост к 30 июня.


    Фото: EPA-EFE/ Ting Shen / POOL





    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    США Мировые новости Всемирный банк
    Новости по теме
    Новости по теме
    Карагандинские школьники стали призерами чемпионата по робототехнике в США
    Смертельный торнадо обрушился на юг США: есть жертвы
    Бизнес на смерти: сотрудники Гарвардской медшколы торговали человеческими останками
    Дональд Трамп собрал более $2 млн пожертвований после предъявления ему новых обвинений
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    3 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    4 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай