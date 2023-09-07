Байден намерен отменить выданные при Трампе лицензии на добычу нефти и газа на Аляске

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Администрация президента США Джо Байдена приняла решение отменить выданные предыдущей администрацией разрешения на аренду земель на Аляске для разработки нефтяных и газовых месторождений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Как заявляет Министерство природных ресурсов и по делам коренных народов, отзыв лицензий на бурение, предоставленных при экс-президенте Дональде Трампе, позволит сохранить до 13 млн акров дикой природы.

При этом, Байден не отказался от недавно одобренным им проекта бурения [разработка месторождения Willow] стоимостью в 8 млрд долларов (6,4 млрд фунтов стерлингов) в том же регионе, где обитают гризли и белые медведи, карибу и перелетные птицы. По оценкам геологов, в заповеднике также имеются запасы нефти в 11 млрд баррелей.

«Мы несем ответственность за сохранность этого ценного региона для всех поколений», — говорится в заявлении Байдена.

По его словам, цель принятия такого решения – это защитить Арктический национальный заповедник, а также проявить уважение к «культуре, истории и непреходящей мудрости коренных жителей Аляски, которые жили на этих землях с незапамятных времен».

Местные жители с воодушевлением восприняли данное решение. Представители А́рктик-Ви́ллидж и племени Венеты заявили, что это «важный шаг на пути к истинной и значимой защите этих земель, которые так важны для выживания нашего народа сейчас и в будущем».

Но республиканцы в штате считают, что этот шаг нанесет ущерб коренным жителям Аляски, которые могли бы получить экономическую выгоду от проектов.

«[В администрации Байдена] любят говорить о расовом равенстве, расовой справедливости, экологической справедливости, заботе о цветных людях, но есть одно большое исключение – коренные народы Аляски. Они их каждый раз надувают», - говорит Сенатор от Аляски Дэн Салливан.

Министр природных ресурсов Деб Хааланд считает, что запрет на бурение позволить сохранить чувствительный ландшафт, который непропорционально пострадал от изменения климата, из-за которого Арктика нагревается в два-четыре раза быстрее, чем остальная часть планеты.

Эксперты опасаются, что запрет на бурение может также нести политические риски, поскольку цены на нефть в США растут.

Решение министерства приветствовали и экологи, несмотря на то, что названный «углеродной бомбой» проект Уиллоу, запущенный на Аляске в марте с одобрения Байдена, все еще вызывает у них возмущение .

Как сообщалось ранее, компания ConocoPhillips будет разрабатывать месторождение Уиллоу (Willow) на территории Национального нефтяного резерва на Аляске, которое принадлежит федеральному правительству. Район, где запланирован проект, содержит до 600 млн баррелей нефти. По оценкам экологов, в результате реализации гигантского проекта в год в окружающую среду будут попадать до 9,2 млн метрических тонн углекислого газа, вызывающего потепление планеты. В эквиваленте подобное загрязнение могут вызвать 2 млн автомобилей с газовым двигателем на дорогах США.