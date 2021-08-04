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    Байдарочница Наталья Сергеева вышла в четвертьфинал Олимпийских игр

    4 Августа 2021, 08:07

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - В Токио продолжаются соревнования по гребле на байдарках и каноэ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    В рамках турнира завершились предварительные заезды на байдарке у женщин на дистанции 500 метров. Казахстан в этом виде представляла Наталья Сергеева.

    По итогам второго заезда казахстанка расположилась на седьмом месте, показав время 2:01.374 Таким образом, Сергеева выступит в четвертьфинале турнира, который состоится позже сегодня.

    Фото: НОК Казахстана, Сали Сабиров

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    Спорт Олимпиада
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