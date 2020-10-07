Байбек объяснил, как будут выбирать претендентов в партийные списки в Мажилис и маслихаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Предвыборные партийные списки в Мажилис и маслихаты всех уровней будут формироваться с учетом квот – не менее 30% женщин и 20% молодых людей до 35 лет. Об этом написал первый заместитель председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек на своей официальной странице в сети Facebook.

«Дорогие друзья! На прошлой неделе завершился первый этап внутрипартийных выборов «Nur Otan». Опубликованы итоги рейтингового голосования, в котором приняли участие 662 687 членов партии или 84,2% от общего числа зарегистрированных пользователей информационной системы «Праймериз».

Как вы знаете, по поручению Елбасы, Лидера партии Нурсултана Назарбаева предвыборные партийные списки в Мажилис и маслихаты всех уровней будут формироваться с учетом квот – не менее 30% женщин и 20% молодых людей до 35 лет. Поэтому сегодня на портале Primaries.kz наряду с общим рейтингом участников также были размещены рейтинги кандидатов из числа женщин и молодежи.

Вторым уровнем внутрипартийного отбора станет проведение районных и городских конференций, где будут утверждены партийные списки на выборы в соответствующие маслихаты. Также на этих конференциях делегаты-выборщики тайным рейтинговым голосованием изберут претендентов на включение в партийные списки в вышестоящие маслихаты регионов и Мажилис.

Всех кандидатов ждут дебаты. Претенденты в Мажилис, за исключением городов республиканского значения, будут дебатировать дважды – на районной и областной конференциях. Согласно правилам праймериз действующие депутаты нижней палаты Парламента от партии «Nur Otan» могут принять участие во внутрипартийном отборе третьего уровня на областных партийных конференциях. Партийные списки в областные маслихаты будут утверждаться на соответствующих конференциях, а итоговый список в Мажилис – на Съезде «Nur Otan». Для обеспечения открытости и прозрачности все этапы праймериз будут освещаться на сайте партии, а также в СМИ и соцсетях», - заключил Бауыржан Байбек.



