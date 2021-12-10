Байбек: Nur Otan всегда будет поддерживать казахское искусство и культуру

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Центральном аппарате партии «Nur Otan» состоялось торжественное награждение победителей республиканского творческого конкурса среди молодых писателей и поэтов «Ұлы дала», приуроченного к 30-летию Независимости и организованного совместно с Союзом писателей в рамках подписанного ранее меморандума о сотрудничестве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Награждая победителей, первый заместитель Председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек подчеркнул, что данный конкурс имеет особое значение, так как направлен на поддержку произведений современных казахстанских авторов, отражающих идеи и ценности духовной модернизации общества и достижений страны за первые 30 лет Независимости.

«Подводя итоги 30-летнего развития страны, Елбасы, Лидер партии Нурсултан Абишевич Назарбаев не случайно назвал национальную культуру – духовной опорой народа, определив ориентир для молодого поколения в своде принципов «Семь столпов государственности». Процветание любого государства зависит от духовно-культурного уровня его общества, поэтому партия «Nur Otan» всесторонне и на системной основе поддерживает казахское искусство и культуру», - сказал Бауыржан Байбек.

Так, в рамках Предвыборной программы партии, при разработке которой были учтены предложения членов Союза писателей, «Nur Otan» активно поддерживает проведение айтысов, мүшайра, жыр-терме и др. Только до 2025 года в стране запланировано строительство 259 и ремонт 1241 объектов культуры, а также проведение научно-реставрационных работ на 150 объектах.

«Для комплексного проведения культурно-литературных мероприятий с этого года реализуется партийный проект «Ұлттық мұра». К примеру, с начала года при поддержке партии проведено 49 айтысов. Также при партии функционируют республиканский и региональные общественные советы «Miras», на площадках которых поднимаются актуальные вопросы развития отечественного кинематографа, восстановления культурных объектов, сохранения исторического наследия», - отметил Бауыржан Байбек.

По словам председателя конкурсной комиссии, писателя Алибека Аскара, в целом для участия в конкурсе по пяти номинациям было подано порядка 400 заявок. Из них было отобрано 287 произведений, соответствовавших требованиям.

«Комиссией была проделана большая работа, осложнявшаяся тем, что поступило очень много сильных произведений в номинациях «Проза» и «Поэзия». Поэтому было принято решение учредить по два специальных приза в этих номинациях. Конечно, радуют старания ребят, которые знают толк в литературе», - сообщил Алибек Аскар.

В свою очередь победивший в номинации «Поэзия» редактор Жамбылской областной газеты «AR-AI» Нуржан Кадырали поблагодарил организаторов конкурса, отметив его актуальность.

«Для нас, рожденных в суверенной стране, Независимость уважаема как мать, почитаема как отец и горячо любима, как брат. Это праздник не одного дня, мыслью о Независимости мы должны руководствоваться в каждодневных поступках», - сказал Нуржан Кадирали.

В этой же номинации второе место занял преподаватель средней школы села Коккайнар Алматинской области Толеген Меллат, третьим стал главный редактор газеты «Аягөз жаңалықтары» Ермек Дайырбаев из ВКО. Специальные призы получили журналисты газеты «Орал өңірі» Марлен Гилымханов из ЗКО и газеты «Egemen Qazaqstan» Рауан Кабидолдин.

В номинации «Проза» первого места удостоился писатель Канат Абилкаир, вторым стал IT-специалист Меиржан Жылкыбаев, третьим – писатель Арман Адильбеков. Специальные призы были вручены преподавателям ЕНУ имени Л.Н. Гумилева Алмазу Мырзахметову и Университета иностранных языков и деловой карьеры Эльмире Назировой.

В номинации «Сочинение для детей» лучшим стал сотрудник телеканала «Abai TV» Олжас Касымов, вторым – журналист газеты «Қазақ университеті» Нурбек Нуржанулы, третьим – заведующий отделом газеты «Egemen Qazaqstan» Мирас Асан.

В номинации «Сценарий художественного фильма и телесериала» были определены обладатели второго и третьего места. Ими стали учитель столичной школы-лицея № 53 Жаксылык Муратбек и сценарист Зауре Торехан соответственно.

В номинации «Драматургия» наградой было отмечено только одно произведение. Так, приз за третье место получила воспитатель детского сада из города Уральск Айтолкын Балмулдина.



