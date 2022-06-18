18 Июня 2022 23:30

Баянаул ежегодно посещают около 120 тысяч туристов — Вице-министр

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ — В Баянаульском государственном национальном природном парке открыли турсезон, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Конституции прописано, что земля и ее недра, вода и лесной фонд принадлежат народу, а государство управляет этими ресурсами. Именно поэтому мы должны принять решительные меры по наведению порядка, — сказал аким Павлодарской области Абылкаир Скаков на заседании экосовета, прошедшем в Баянаульском национальном природном парке под его председательством.

В работе совета приняла участие вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Алия Шалабекова. Там же состоялось открытие туристического сезона.

Абылкаир Скаков высказал мнение, что для развития туризма в Баянауле надо выстроить единую систему управления национальным парком. Это необходимо для повышения уровня оказания услуг и прозрачности бизнесменов курортной зоны. А Алия Шалабекова сообщила, что, по официальным данным, ежегодное количество туристов в курортной зоне составляет 56 тысяч человек, однако этот показатель является заниженным.

«Мы полагаем, что ежегодный туристский поток составляет порядка 120 тысяч посетителей, — сказала Алия Шалабекова. — Для упорядочения цифр были автоматизированы шлагбаумы».

Руководитель управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Айгерим Кабылтаева отметила, что туристский поток в Баянаульскую курортную зону увеличивается с каждым годом.

«В ближайшие годы количество туристов может увеличиться до 400 тысяч туристов в год, — сказала Айгерим Кабылтаева. — В таких условиях решение инфраструктурных вопросов курортной зоны и районного центра выходят на первый план».

Профессор кафедры агротехнологии Торайгыров университета Виктор Камкин предложил создать линейку фиточаев под названием «Легенды Баянтау» и внедрить их в турсектор.

Аким Павлодарской области порекомендовал руководству и преподавателям НАО Toraighyrov university активно включиться в подготовку гидов и создания новых брендов Баянаула. Большую помощь для информационного просвещения должен оказать туристский информационный центр.

«Туристские центры должны оказывать информационно-разъяснительную помощь туристам, — сказал Абылкаир Скаков. — Нам надо внедрять эко-, этно- и сакральный туризм. Для этого у нас есть все необходимые ресурсы».

По итогам заседания аким области поручил принять меры по обеспечению современной инфраструктуры в зоне отдыха, пресекать факты выпаса скота в водоохраной зоне и разработать технико-экономическое обоснование для устройства полигона твердых бытовых отходов в Баянаульском районе.

В честь Всемирного дня охраны окружающей среды Почетными грамотами акима области и министра экологии наградили ученых и общественных деятелей.

На берегу озера Жасыбай прошло открытие туристического сезона. Глава региона ознакомился с работой туристско-информационного центра. В этом году в Баянауле ожидают приезд свыше 120 тысяч туристов. В курортной зоне работают 46 домов отдыха, где могут принять около пяти тысяч отдыхающих.

