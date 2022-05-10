Бауыржановские чтения провели в региональном командовании «Юг»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Наследию великого полководца Бауыржана Момышулы посвятили литературные чтения военнослужащие регионального командования «Юг», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В 5-й механизированной бригаде имени Бауыржана Момышулы РгК «Юг» состоялись Бауыржановские чтения, посвященные Дню Победы.

«Творческая встреча была посвящена наследию великого казахстанского полководца, - пояснила руководитель пресс-службы регионального командования «Юг» подполковник Дина Мухаринова. – Предложение о проведении творческого мероприятия, посвященного воспоминаниям о жизни и творчестве Бауыржана Момышулы, поступило от женсовета воинской части, в задачи которого входит работа с военнослужащими и членами их семей. Инициативу с воодушевлением и готовностью восприняли солдаты срочной службы мотострелкового батальона».

По словам представителя женсовета воинской части Алтынай Садыковой, солдаты с огромным интересом подошли к подготовке творческих выступлений. «Выяснилось, что многие ребята еще со школы хорошо знакомы с биографией Момышулы, с его творчеством, а его прославленные цитаты знают наизусть. Солдаты срочной службы раскрыли свои творческие таланты», - сообщила спикер.

Отметим, что на территории воинской части недавно установлен памятник Бауыржану Момышулы, и в его открытии принимал участие министр обороны РК генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков.

Бауыржановские чтения прошли у памятника прославленному полководцу. Здесь прозвучали цитаты из произведений как самого Бауыржана Момышулы, так и стихи других авторов, посвященные легендарному полководцу.

«До армии, в школе и в колледже, мы подробно изучали жизнь и творчество великого полководца Бауыржана Мамышулы. Но в армии восприятие его слов и наставлений стало совсем другим. Потому что мы теперь солдаты, сами стали служить в армии, и многие его слова стали яснее и понятнее, ближе и дороже. Мы гордимся, что служим в бригаде, которая носит имя Бауыржана Момышулы!», - признаются рядовые срочной службы мотострелкового батальона 5-й механизированной бригады Дидар Кишкенебатыр и Сергей Сидоркин.



