Бауыржан Омарбеков стал вице-министром нацэкономики РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Республики Казахстан Омарбеков Бауыржан Бакытулы назначен на должность вице-министра национальной экономики РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Бауыржан Омарбеков родился в 1983 году в Туркестанской области. Окончил Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова.

Трудовую деятельность начал в 2005 году в должности менеджера АО «Казкоммерцбанк».

С 2006 по 2015 годы работал в банковской системе и коммерческих организациях. В 2015 году занимал руководящие должности в управлении предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма ЮКО.

В 2015-2016 гг. — советник акима Южно-Казахстанской области.

В 2016-2018 гг. — заместитель акима Ордабасынского района ЮКО.

В 2018-2021 гг. — аким Толебийского района Туркестанской области.

С февраля 2021 года и по настоящее время работал государственным инспектором Администрации Президента РК.