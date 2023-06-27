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    Бауыржан Кудайбергенов назначен вице-министром национальной экономики

    27 Июня 2023, 09:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Кудайбергенов Бауыржан Алибекович назначен вице-министром национальной экономики РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    Бауыржан Кудайбергенов родился в 1988 году. Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, Университет Манчестера (Великобритания), Назарбаев Университет.

    Трудовую деятельность начал инспектором Отдела анализа и информатизации Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

    В 2012-2017 годы работал экспертом-аудитором, главным экспертом-государственным аудитором в структуре Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

    В 2018-2022 годах занимал различные должности в Отделе социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК, Отделе информационно-аналитического обеспечения Канцелярии Первого Президента РК.

    С февраля 2022 года по настоящее время занимал должность советника Премьер-Министра РК.

    Обладатель стипендии «Болашақ», член Президентского молодежного кадрового резерва 2021 года.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Назначения Миннацэкономики
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