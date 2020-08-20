Бауыржан Кудабаев: Выход на международный рынок – одна из задач Республиканского центра космической связи

НУР- СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вот уже в течение двух лет, с августа 2018 года АО «Республиканский центр космической связи» (РЦКС) обеспечивает 100% рынок услуг информационных технологий и телекоммуникаций путем предоставления аренды транспондерной емкости операторам спутниковой связи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По состоянию на 20 августа 2020 года общий уровень загрузки космических аппаратов «KazSat-2» и «KazSat-3» составляет более 72 %.

Сегодня клиентская сеть АО «РЦКС» насчитывает 17 операторов –пользователей спутниковой связи. Среди них самые крупнейшие, или так называемые «якорные» операторы связи Казахстана - АО «Astel», АО «Казтелерадио», ТОО «Кар Тел», АО «Казахтелеком» и ТОО «Алмателекоммуникейшнс».

«Практически рынок услуг космической связи на территории страны обеспечен, одна из задач АО «РЦКС» сегодня - освоение международного рынка» - отметил председатель правления АО «РЦКС» Бауыржан Кудабаев.

Первый опыт уже получен, с сентября 2019 года на основе договора с кыргызской компанией начато предоставление услуг космической системы связи и вещания «Kazsat» конечным пользователям на территории Кыргызстана.

Ведется работа с пользователями услуг спутниковой связи стран Средней Азии. Представителям Республики Узбекистан презентованы возможности космической системы связи «KazSat», заключены соглашения о партнерстве с ООО «Silk Road Telecom», «NeoTech». Представителям Правительства Республики Таджикистан презентованы возможности космической системы связи «KazSat» в Центре космической связи «Көктерек».

Напомним, АО «РЦКС», являющийся Национальным оператором космической связи Республики Казахстан, осуществляет эксплуатацию космической системы связи «KazSat» в составе космических аппаратов «KazSat-2» и «KazSat-3, а также наземного комплекса управления космическими аппаратами и системой мониторинга связи в г. Акколь Акмолинской области (ЦКС «Акколь») и резервного наземного комплекса управления космическими аппаратами и системой мониторинга связи в Илийском районе Алматинской области (ЦКС «Көктерек»).