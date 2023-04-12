Бауыржан Ералы стал акимом Сарыаркинского района Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане по согласованию с Администрацией Президента и депутатами городского маслихата назначен аким Сарыаркинского района. Им стал Бауыржан Ералы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Трудовую деятельность Бауыржан Ералы начал с инспектора Комитета госдоходов Министерства финансов РК.

В разные годы занимал должности эксперта, главного эксперта управления «Ситуационный центр», и.о заместителя начальника управления Центра электронного декларирования.

В 2022 году занимал должность заместителя руководителя РГУ «Главное диспетчерское управление КГД Министерства финансов РК».

До назначения занимал должность советника акима столицы.



