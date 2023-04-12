Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 451 eur/kzt 494.88

    rub/kzt 5.53 cny/kzt 65.58
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Бауыржан Ералы стал акимом Сарыаркинского района Астаны

    12 Апреля 2023, 10:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане по согласованию с Администрацией Президента и депутатами городского маслихата назначен аким Сарыаркинского района. Им стал Бауыржан Ералы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    Трудовую деятельность Бауыржан Ералы начал с инспектора Комитета госдоходов Министерства финансов РК.

    В разные годы занимал должности эксперта, главного эксперта управления «Ситуационный центр», и.о заместителя начальника управления Центра электронного декларирования.

    В 2022 году занимал должность заместителя руководителя РГУ «Главное диспетчерское управление КГД Министерства финансов РК».

    До назначения занимал должность советника акима столицы.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана Акимат Назначения
    Новости по теме
    Новости по теме
    Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю
    Ануар Битанов назначен зампредседателя правления НК «QazaqGaz»
    Каждый получит свои квартиры - акимат Астаны о купивших жилье в ЖК «Дублин» и «Вашингтон»
    Бухгалтер сельского акимата в Костанайской области присваивала бюджетные деньги
    Популярное
    1 Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
    2 635 предприятий Жамбылской области повысили зарплату своим сотрудникам
    3 Мужчина заставлял брать кредиты жителя Кокшетау
    4 Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
    5 Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
    Новости партнеров